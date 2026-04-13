Le Tunisien Moez Echargui (145e mondial) s’est imposé, lundi, devant le Luxembourgeois Chris Rodesch (146e) en deux sets (6-4 et 7-6), en match comptant pour le premier tour de l’Open d’Oeiras III, au Portugal.

Le tournoi, inscrit au circuit Challenger, se joue sur terre battue et est doté d’environ 204 mille euros.

Depuis le début de la saison, Echargui, 33 ans, peine à confirmer ; son meilleur résultat restant un quart de finale au tournoi de Pau (France) en février.

En 2025, il avait remporté trois titres sur le circuit Challenger : à Saint-Tropez (France), Hersonissos (Grèce) et Porto (Portugal).