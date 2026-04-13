Le marché boursier a clôturé la séance de lundi, sur une note quasi-stable (+0,07 %), à 15 606,62 points, dans un volume bien garni de 32,9 millions de dinars (MD),selon l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Les échanges ont profité de la réalisation de trois transactions de blocs, portant sur les titres UNIMED (11,2 MD), SAH LILAS (6,4 MD) et LAND’OR (5,5 MD).

La palme des hausses est revenue au titre SOTETEL. L’action du spécialiste des réseaux de télécommunications a signé une progression de 6% à 7,300 D, sachant que la valeur a été échangée à hauteur de 462 mille dinars (md) seulement sur la séance.

Le titre ONE TECH HOLDING continue d’avoir le vent en poupe. L’action de l’exportateur national a inscrit une hausse de 5,8% à 10,690 D. La valeur a animé le marché avec des échanges de 1,5 MD sur la séance.

Le titre CITY CARS s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du concessionnaire automobile a régressé de 4,9% à 23,470 D, dans un flux de 72 mille dinars.

Le titre SAH LILAS a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action a reculé de 1,9% à 13,700 D, notant que la valeur a alimenté le marché avec des capitaux de 6,5 MD sur la séance.

UNIMED a été la valeur la plus convoitée par les investisseurs sur la séance. L’action a pris +1,7% à 9,000 D faisant savoir que la valeur a brassé un volume fourni de 11,3 MD.