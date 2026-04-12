Chelsea FC accueille Manchester City ce dimanche 12 avril 2026, à l’occasion de la 32e journée de Premier League. Le match se déroulera à Stamford Bridge, avec un coup d’envoi fixé à 17h30.

En pleine course au titre, Manchester City occupe actuellement la 2e place du classement avec 61 points. Les hommes de Pep Guardiola affichent une grande solidité défensive, avec seulement six buts encaissés lors de leurs cinq dernières rencontres. Néanmoins, leur efficacité offensive devra être au rendez-vous pour espérer s’imposer à Londres.

De son côté, Chelsea traverse une période difficile. Les Blues, 6es avec 48 points, n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matchs et restent sur une série de quatre défaites. Malgré une attaque relativement performante, leur défense, mise en difficulté récemment, devra se montrer plus solide face aux assauts des Citizens.

Diffusion TV :

La rencontre sera diffusée en direct ce dimanche 12 avril 2026 à 17h30 sur Canal+.