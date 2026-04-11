L’ambassadrice de Tunisie en Finlande, Nabiha Hajjaji, s’est entretenue vendredi avec le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement finlandais, Johannes Koskinen, afin de renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays.

Selon un communiqué, cette réunion a permis d’échanger sur les relations bilatérales et les moyens de les approfondir et de les élargir à de nouveaux domaines, en favorisant le partage d’expertises ainsi que le renforcement des mécanismes de concertation et de coordination.

Les discussions ont également porté sur des questions d’intérêt commun, notamment le partenariat tuniso-européen et ses perspectives.

La diplomate tunisienne a, à cette occasion, évoqué la question de la restitution des fonds détournés, appelant l’ensemble des États membres de l’Union européenne à contribuer à son règlement, dans le respect de la souveraineté nationale et dans le cadre d’un partenariat équilibré.