Deux premières entrées en lice pour ouvrir la compétition

La sélection tunisienne de taekwondo juniors (filles et garçons) entame sa participation aux Championnats du monde 2026, organisés du 12 au 17 avril à Tachkent, en Ouzbékistan. L’équipe tunisienne sera engagée dès dimanche avec deux athlètes.

Il s’agit de Sarra Selmi dans la catégorie des -46 kg et de Ghofrane Hattab chez les -59 kg. Les deux combattantes ouvriront la participation tunisienne sur les tatamis de la compétition mondiale.

Un programme étalé sur plusieurs jours

La suite du calendrier prévoit une entrée progressive des autres représentants tunisiens. Lundi, Yassine Nefzi (-48 kg) et Yasmine Houami (-55 kg) entreront à leur tour en compétition.

Mardi, Ilef Alaya (-68 kg) sera engagée. Mercredi, trois athlètes représenteront la Tunisie : Adem Hasnaoui (-59 kg), Abrar Joubali (-44 kg) et Cyrine Ben Salem (-68 kg).

Jeudi, la participation tunisienne se poursuivra avec Adem Djobbi (-63 kg) et Abderrahmane Boudhina (-68 kg). Enfin, la dernière journée de compétition pour la Tunisie est prévue vendredi, avec Malek Mokrani (-51 kg), Yasmine Dhaouadi (-52 kg) et Istabrak Miraoui (-63 kg).

Des horaires matinaux pour les phases finales

Les phases qualificatives des Mondiaux juniors débuteront chaque jour à partir de 5h00, heure tunisienne. Les huitièmes de finale sont programmés à partir de 10h30.

Cette organisation impose un rythme matinal aux athlètes engagés dans la compétition mondiale.

Une délégation répartie sur toute la semaine

La Tunisie sera donc représentée sur l’ensemble de la semaine de compétition, avec une présence quotidienne sur les tatamis. Chaque journée verra de nouveaux combattants entrer en lice, selon un programme étalé du dimanche au vendredi.

Ces Mondiaux juniors de Tachkent constituent une étape importante pour la sélection tunisienne de taekwondo, engagée dans une compétition de haut niveau réunissant les meilleures jeunes athlètes mondiaux.