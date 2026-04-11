Le derby catalan entre le FC Barcelone et l’Espanyol Barcelone s’annonce comme l’un des rendez-vous phares de la 31e journée de La Liga. Cette affiche très attendue se disputera le samedi 11 avril 2026 au Camp Nou, avec un coup d’envoi programmé à 18h30.

Les supporters des deux équipes auront l’opportunité de suivre cette rencontre en direct à la télévision sur la chaîne beIN Sports 2, qui assure la diffusion de ce choc du championnat espagnol. Ce derby revêt une importance particulière, tant sur le plan sportif que symbolique, avec deux clubs historiques de Barcelone qui se disputent la suprématie locale.

Le FC Barcelone, engagé dans la lutte pour les premières places du classement, cherchera à s’imposer devant son public, tandis que l’Espanyol Barcelone tentera de créer la surprise et de repartir avec un résultat positif. L’intensité et l’ambiance promettent d’être au rendez-vous pour ce duel toujours très disputé.