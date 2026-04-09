Le Paris SG s’est imposé face à Liverpool (2-0), mercredi au Parc des Princes, en quart de finale aller de la Ligue des champions. Les Parisiens prennent une option sur la qualification pour les demi-finales avant le match retour prévu à Anfield.

Une entame rapide et efficace

Le PSG a ouvert le score dès la 11e minute grâce à Désiré Doué. L’attaquant a inscrit un tir enroulé qui a lobé le gardien des Reds, Giorgi Mamardashvili, donnant rapidement l’avantage aux siens.

Les champions d’Europe en titre ont ensuite maîtrisé la rencontre, imposant leur rythme face à Liverpool.

Kvaratskhelia scelle la victoire

En seconde période, Khvicha Kvaratskhelia a doublé la mise à la 65e minute. L’ailier a conclu un exploit individuel pour permettre au PSG de faire le break et de consolider son avance.

Ce deuxième but confirme la domination parisienne sur l’ensemble du match.

Rendez-vous à Anfield

Le match retour se disputera mardi à Anfield. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera le Bayern Munich ou le Real Madrid en demi-finale.