La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a examiné mercredi avec l’ambassadeur du Canada en Tunisie, Alexandre Bilodeau, les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine musical.

Selon un communiqué du ministère publié en fin d’après-midi, la rencontre a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les secteurs créatifs et artistiques.

Les discussions ont notamment abordé l’échange d’expertises et la formation académique dans le domaine musical, ainsi que la possibilité de mettre en place des résidences artistiques conjointes, en particulier pour les instruments à vent, afin de permettre aux musiciens tunisiens de perfectionner leurs compétences techniques.

La ministre a réaffirmé l’ouverture de la Tunisie aux expériences culturelles canadiennes, soulignant le rôle de la culture comme levier de consolidation des relations d’amitié entre les deux pays.

De son côté, l’ambassadeur du Canada a exprimé la disposition de son pays à soutenir les projets communs et à renforcer les mécanismes d’échange artistique.

La participation canadienne à plusieurs manifestations internationales en Tunisie, dont le Festival international de Carthage et la Foire internationale du livre de Tunis, a également été évoquée.

Selon la même source, les deux parties ont convenu de faire de 2026 une année dédiée à la coopération culturelle, à l’occasion du 60e anniversaire de l’ouverture de la première ambassade du Canada au Maghreb, établie à Tunis. Une Semaine culturelle canadienne en Tunisie est prévue dans ce cadre.