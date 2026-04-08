Le marché Boursier a nettement accéléré, mercredi, son rebond comparativement à la séance de la veille. L’indice de référence a affiché un sursaut de 1 %, terminant la séance à 15 600,02 points, dans un volume soutenu de 18,6 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre CITY CARS s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action s’est envolée de 6 % à 23,440 D, dans un flux de 393 mille dinars.

Le titre POULINA GROUP HOLDING a affiché une bonne prestation sur la séance. L’action s’est appréciée de 4,6 % à 24,120 D, en animant le marché avec des capitaux de 3,7 MD. OFFICEPLAST a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action du spécialiste des fournitures bureautiques et scolaires a lâché 4,3 % à 2,000 D notant que la valeur a été transigée à hauteur de 18 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre ASSAD a figuré parmi les moins bonnes performances de la séance. L’action du producteur des batteries automobiles a cédé 2,5 % à 3,120 D faisant savoir que la valeur a drainé des échanges réduits de 68 mille dinars sur la séance.

Le titre SFBT a chapeauté le palmarès des échanges de la séance. L’action a alimenté le marché avec des capitaux de 4,3 MD notant que la valeur a progressé de 2,7 % à 14,170 D.