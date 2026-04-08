Après un début de journée marqué par quelques brumes locales, la Tunisie s’apprête à vivre une journée placée sous le signe de la douceur et du soleil voilé.

Un réveil sous le brouillard avant le retour du soleil

Comme souvent lors des transitions saisonnières, la prudence est de mise sur les routes ce mercredi matin. L’Institut National de la Météorologie (INM) alerte sur la formation de bancs de brouillard locaux aux premières heures du jour. Toutefois, ce voile grisâtre se dissipera rapidement pour laisser place à un ciel partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire, offrant de belles périodes de luminosité.

Températures : une hausse sensible du mercure

Le point fort de cette journée concerne les thermomètres. Une légère remontée des températures est confirmée par les prévisionnistes. Sur la moitié nord et les zones montagneuses, les maximales oscilleront entre 22 et 27 degrés. Pour le reste du pays, l’ambiance sera nettement plus chaude avec des valeurs comprises entre 28 et 31 degrés, rappelant les prémices de l’été.