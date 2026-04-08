Le Paris Saint-Germain affronte Liverpool FC ce mercredi 8 avril, en quart de finale aller de la Ligue des champions de l’UEFA. Le coup d’envoi sera donné à 21h00 au Parc des Princes.

Le club parisien a terminé à la 11e place de la phase de ligue, synonyme de passage par les barrages. En seizièmes de finale, les hommes de Luis Enrique ont dû batailler pour éliminer AS Monaco (2-3, 2-2). Ils ont ensuite affiché un tout autre visage en huitièmes de finale, en dominant Chelsea FC à deux reprises (5-2, 0-3).

Portés par Ousmane Dembélé, les Parisiens restent également sur une victoire en championnat face à Toulouse FC (3-1). Leaders de la Ligue 1, ils comptent quatre points d’avance avec un match en moins sur leur poursuivant.

En face, Liverpool FC a terminé à la 3e place de la première phase de la compétition. Les Reds ont connu des difficultés en huitièmes de finale après une défaite à l’aller contre Galatasaray (1-0), avant de renverser la situation à domicile (4-0).

Les coéquipiers de Mohamed Salah occupent actuellement la 5e place en Premier League et restent sur une lourde défaite en quart de finale de la FA Cup face à Manchester City (4-0).

Diffusion TV :

La rencontre sera diffusée en direct ce mercredi 8 avril à 21h00 sur Canal+.