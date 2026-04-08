Le Médiateur administratif a annoncé la convocation prochaine d’une séance de conciliation pour résoudre les difficultés techniques qui freinent la finalisation de la station touristique « Kélibia la blanche », un projet structurant lancé il y a plusieurs années dans le gouvernorat de Nabeul.

Cette décision fait suite à une inspection sur le terrain réalisée récemment par les services du Médiateur administratif, accompagnés de responsables régionaux et locaux du gouvernorat de Nabeul et de la délégation de Kélibia. L’objectif de cette visite était d’évaluer l’avancement des travaux et d’identifier les obstacles empêchant la finalisation du projet.

L’examen a porté en particulier sur deux volets techniques : la finalisation des procédures de réception définitive de l’unité U4 et l’approbation de la demande de lotissement de l’unité U6. Les participants ont également évalué l’état d’avancement des travaux complémentaires au sein de la station.

Durant cette inspection, les services du Médiateur ont pris connaissance de la situation technique des différentes composantes du projet et ont recueilli les observations des parties prenantes. Plusieurs éléments ont été relevés, notamment l’avancement des travaux, la nature des problèmes rencontrés, leur impact sur l’achèvement du projet ainsi que la capacité des citoyens à bénéficier de leurs lots.

Les services du Médiateur administratif ont souligné que cette démarche s’inscrit dans leur rôle de conciliation, visant à trouver des solutions « pratiques et équilibrées » garantissant le respect de la réglementation tout en accompagnant l’investissement. La séance de conciliation, qui se tiendra au siège des services du médiateur dans les plus brefs délais, devra permettre de surmonter les difficultés identifiées et d’achever le projet dans les meilleures conditions.