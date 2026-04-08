La sixième édition du forum international des arts plastiques de Mareth, se tiendra du 9 au 12 avril 2026 à la Maison de la culture Taïeb Louhichi à Mareth avec la participation de plusieurs pays arabes et étrangers.

Organisée sous l’égide de la Délégation régionale des affaires culturelles de Gabès, en partenariat avec l’Association Ahmed Hachem pour la culture et le développement, ce rendez-vous artistique confirme, au fil des éditions, sa place parmi les manifestations dédiées à la création contemporaine et aux échanges culturels à l’échelle internationale.

Réunissant des artistes plasticiens venus de divers horizons, cet événement s’inscrit dans une dynamique de partage et de dialogue, offrant un espace propice à l’échange des expériences et des sensibilités. A travers expositions, ateliers de création et rencontres ouvertes, l’événement met en lumière la richesse des pratiques artistiques, tout en favorisant l’interaction entre artistes et public.

Cette édition se distingue également par l’organisation d’un colloque scientifique intitulé “Arts visuels et espace virtuel”, réunissant universitaires et chercheurs autour des mutations actuelles du champ artistique. Les discussions porteront notamment sur les relations entre création, technologies et transformations numériques, ouvrant de nouvelles perspectives de réflexion sur les formes contemporaines de l’expression visuelle.