L’amphithéâtre de l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information (IPSI) de la Manouba abritera, vendredi 10 avril 2026, une table ronde intitulée « Le Conseil de la presse en Tunisie : vers une activation ? », avec la participation d’universitaires et de professionnels des médias.

Organisé par des étudiants de deuxième année de licence en journalisme, l’événement vise à mettre en lumière le processus de mise en place du Conseil de la presse en tant que mécanisme d’autorégulation, à évaluer son efficacité dans le paysage médiatique et à examiner les obstacles juridiques et politiques entravant sa pleine application, selon un communiqué de l’Institut.

Le programme prévoit plusieurs interventions, dont celle de l’ancienne présidente du Conseil de la presse, Itidal Mejbri, qui reviendra sur le processus de création du cadre initial de cette instance.

Le président actuel, Monoubi Marouki, présentera pour sa part un état des lieux de l’institution et des défis auxquels elle est confrontée.

D’autres intervenants, dont la directrice de l’organisation Article 19, Saloua Ghazouani, et le président de la Commission d’éthique du Conseil de la presse, Khalil Jelassi, aborderont les questions liées à la réalisation des objectifs de l’instance et à l’encadrement déontologique du travail journalistique.

Le président du Centre de Développement des Médias, Abdelkrim Hizaoui, analysera également l’impact du contexte politique et juridique sur le renforcement de l’autorégulation.

Organe indépendant et non gouvernemental, le Conseil de la presse tunisien, dont la composition a été annoncée en 2020, regroupe des représentants des professionnels des médias ainsi que du public.

Il a pour mission de protéger la liberté de la presse, de veiller au respect des règles déontologiques et d’examiner, en dehors du cadre judiciaire, les plaintes du public concernant les manquements des médias, contribuant ainsi à améliorer la qualité et la crédibilité des contenus médiatiques.