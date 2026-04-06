Résultats de la 28e journée du Championnat d’Allemagne de football :
– Samedi 4 avril :
Fribourg – Bayern Munich 2 – 3
Werder Brême – RB Leipzig 1 – 2
Hoffenheim – Mayence 1 – 2
Hambourg – Augsbourg 1 – 1
Bayer Leverkusen – Wolfsburg 6 – 3
Mönchengladbach – Heidenheim 2 – 2
Stuttgart – Dortmund 0 – 2
– Dimanche 5 avril :
Union Berlin – St Pauli 1 – 1
Eintracht Francfort – FC Cologne 2 – 2
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Bayern Munich 73 28 23 4 1 100 27 73
2. Dortmund 64 28 19 7 2 60 28 32
3. RB Leipzig 53 28 16 5 7 55 36 19
4. Stuttgart 53 28 16 5 7 56 38 18
5. Hoffenheim 50 28 15 5 8 55 41 14
6. Bayer Leverkusen 49 28 14 7 7 58 39 19
7. Eintracht Francfort 39 28 10 9 9 52 53 -1
8. Fribourg 37 28 10 7 11 41 47 -6
9. Mayence 33 28 8 9 11 35 43 -8
10. Union Berlin 32 28 8 8 12 32 47 -15
11. Augsbourg 32 28 9 5 14 34 51 -17
12. Hambourg 31 28 7 10 11 32 41 -9
13. Mönchengladbach 30 28 7 9 12 35 48 -13
14. Werder Brême 28 28 7 7 14 31 49 -18
15. FC Cologne 27 28 6 9 13 40 49 -9
16. St Pauli 25 28 6 7 15 25 45 -20
17. Wolfsburg 21 28 5 6 17 38 63 -25
18. Heidenheim 16 28 3 7 18 29 63 -34