Résultats de la 28e journée du Championnat d’Allemagne de football :

– Samedi 4 avril :

Fribourg – Bayern Munich 2 – 3

Werder Brême – RB Leipzig 1 – 2

Hoffenheim – Mayence 1 – 2

Hambourg – Augsbourg 1 – 1

Bayer Leverkusen – Wolfsburg 6 – 3

Mönchengladbach – Heidenheim 2 – 2

Stuttgart – Dortmund 0 – 2

– Dimanche 5 avril :

Union Berlin – St Pauli 1 – 1

Eintracht Francfort – FC Cologne 2 – 2

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Bayern Munich 73 28 23 4 1 100 27 73

2. Dortmund 64 28 19 7 2 60 28 32

3. RB Leipzig 53 28 16 5 7 55 36 19

4. Stuttgart 53 28 16 5 7 56 38 18

5. Hoffenheim 50 28 15 5 8 55 41 14

6. Bayer Leverkusen 49 28 14 7 7 58 39 19

7. Eintracht Francfort 39 28 10 9 9 52 53 -1

8. Fribourg 37 28 10 7 11 41 47 -6

9. Mayence 33 28 8 9 11 35 43 -8

10. Union Berlin 32 28 8 8 12 32 47 -15

11. Augsbourg 32 28 9 5 14 34 51 -17

12. Hambourg 31 28 7 10 11 32 41 -9

13. Mönchengladbach 30 28 7 9 12 35 48 -13

14. Werder Brême 28 28 7 7 14 31 49 -18

15. FC Cologne 27 28 6 9 13 40 49 -9

16. St Pauli 25 28 6 7 15 25 45 -20

17. Wolfsburg 21 28 5 6 17 38 63 -25

18. Heidenheim 16 28 3 7 18 29 63 -34