Rattrapé dans le temps additionnel, Leeds a serré les dents en prolongation pour arracher le dernier billet pour les demi-finales de la Coupe d’Angleterre aux tirs au but à West Ham (2-2, 4-2 t.a.b.) dimanche.

Les Whites en ont fait voir de toutes les couleurs à leurs supporters, venus en grand nombre au London Stadium.

Un but d’Ao Tanaka (26e) et un pénalty de Dominic Calvert-Lewin (75e) ont mis les visiteurs sur une voie royale et poussé les supporters locaux à déserter une partie des travées à l’approche du coup de sifflet final.

Ceux qui sont restés ont assisté à l’impensable: le but de l’espoir signé Mateus Fernandes, à l’affût d’un joli tir du capitaine Jarrod Bowen repoussé par un poteau (90e+3), et celui de l’égalisation par Axel Disasi, d’un pied très haut devant un adversaire (90e+6).

La dramaturgie s’est étirée en prolongation avec deux buts de West Ham invalidés pour hors-jeu (92e, 102e), un sauvetage de Tomas Soucek et Alphonse Areola (93e) et la blessure du gardien français, remplacé par l’habituel gardien des moins de 21 ans, Finlay Herrick.

Le portier anglais de 20 ans, pour sa première apparition avec l’équipe première, a stoppé le premier tir au but de Leeds, celui de Joël Piroe.

Mais Lucas Perri l’a imité dans la foulée face à Bowen, avant de récidiver en fin de séance devant Pablo.

West Ham, 18e de Premier League, va désormais se concentrer à sa mission maintien avec, dès vendredi, un match à ne pas rater contre Wolverhampton à domicile. En cas de victoire contre la lanterne rouge, il sortirait de la zone rouge, au moins temporairement, et reviendrait à un point seulement de Leeds, quinzième.

Résultats des quarts de finale de la Coupe d’Angleterre:

Samedi 4 avril :

(+) Manchester City – Liverpool 4 – 0

(+) Chelsea – Port Vale (D3) 7 – 0

(+) Southampton (D2) – Arsenal 2 – 1

Dimanche 5 avril:

West Ham – Leeds United (+) 2 – 2, t.a.b. 2 – 4