Malgré un léger repli du Tunindex en fin de semaine, la place de Tunis démontre une résilience remarquable avec une performance annuelle dépassant les 14 %. Entre envolée des valeurs de consommation et correction brutale des services financiers, le marché impose désormais un “stock-picking” rigoureux aux investisseurs.

La Bourse de Tunis a traversé une semaine contrastée du 30 mars au 03 avril 2026. Le Tunindex, indice de référence, a cédé -0,28% pour s’établir à 15 380,35 points. Ce mouvement, bien que baissier en apparence, cache une réalité plus nuancée : le Tunindex20, représentatif des valeurs les plus liquides, a progressé de +0,14%, signalant que le cœur du marché reste solidement ancré dans le vert.

Une liquidité concentrée sur les leaders

L’activité hebdomadaire a généré un flux de 56,4 millions de dinars (MDT) sur la cote. Si ce volume affiche un retrait de 12,11% par rapport à la période précédente, la moyenne quotidienne de 11,29 MDT témoigne d’une profondeur de marché satisfaisante. Toutefois, cette liquidité est loin d’être homogène. Le marché reste polarisé autour de titres phares tels que SOTUV (5,30 MDT) et la BNA (4,53 MDT), confirmant une stratégie de repli des investisseurs vers les “Large Caps” les plus rassurantes.

La consommation en rempart, les financières en repli

Le fait marquant de la semaine réside dans la rotation sectorielle. Les secteurs de l’agro-alimentaire (+4,19%) et des biens de consommation (+3,22%) ont joué un rôle de stabilisateurs automatiques face à la déroute des services financiers (-6,31%) et de la distribution (-4,02%). Cette dynamique reflète une préférence marquée pour les valeurs défensives dans un contexte de consolidation latérale.

Rallye sur les Small Caps et vigilance sur le Leasing

Le palmarès hebdomadaire a été marqué par des envolées spectaculaires, à l’instar de la STIP qui s’adjuge +23,92%, suivie par les Ciments de Bizerte (+19,67%). À l’opposé, le secteur du leasing a subi des prises de bénéfices appuyées, illustrées par la chute de Tunisie Leasing & Factoring (-17,49%).

En conclusion, si le momentum global semble hésiter entre un support à 15 295 pts et une résistance à 15 394 pts, la tendance de fond reste haussière (+14,35% en YTD). La sélectivité est désormais le maître-mot pour naviguer dans ce marché de spécialistes.