La sixième phase du système d’autorisations pour les nouveaux projets d’énergie renouvelable dotés d’une capacité de 1, 2 et 10 mégawatts sera lancée en avril courant, a annoncé samedi, le secrétaire d’État à la Transition énergétique, Wael Chouchane.

Intervenant lors de clôture de la deuxième édition du Salon de l’Agriculture, de l’Eau, de l’Irrigation et des Énergies Renouvelables destiné aux gouvernorats de la région du cinquième district (Médenine, Tataouine, Gabès et Kébili), Chouchane a estimé que ces projets permettront d’élargir la base d’investisseurs et d’appuyer davantage les initiatives privées.

Il a rappelé, dans ce cadre, que la cinquième phase de ce système d’autorisations a été marquée par l’octroi de 186 autorisations préliminaires pour des projets d’énergie solaire, représentant une capacité totale d’environ 286 Mw.

Le secrétaire d’Etat a indiqué, en outre, que la Stratégie nationale de l’énergie à l’horizon 2035 repose sur le renforcement de la souveraineté énergétique et la sécurité énergétique, ainsi que la mise en place de services énergétiques modernes, fiables et compétitifs.

D’après lui, à travers cette stratégie, la Tunisie projette de produire 35% d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables d’ici 2030 puis la porter à 50% d’ici 2035.

« Ces objectifs nationaux ne pourront être atteints que s’ils se traduisent par des projets concrets dans les régions, ce qui souligne le rôle fondamental du développement régional dans la transition énergétique », a-t-il noté, ajoutant que « le mix énergétique de la Tunisie était composé à environ 9% d’énergies renouvelables, jusqu’au mars 2026, avec pour objectif d’atteindre un mix d’environ 10 à 11 % d’ici fin 2026.

« Ce pourcentage serait de l’ordre de 20, ou 25% d’ici fin 2027 grâce à la mise en service prévue de plusieurs nouveaux projets », a affirmé Chouchane.