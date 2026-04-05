Le match opposant le Club Africain à l’Avenir Sportif de Gabès s’inscrit dans le cadre de la 24ᵉ journée du championnat de Ligue 1 professionnelle tunisienne.

Cette rencontre est programmée pour le dimanche 5 avril 2026, avec un coup d’envoi fixé à 14h30, au stade Hammadi-Agrebi. Elle sera diffusée en direct sur la chaîne nationale Al Wataniya 1, permettant aux supporters des deux équipes de suivre ce duel important.

Ce match revêt une grande importance pour les deux formations. Le Club Africain, poussé par son public, cherchera à confirmer ses ambitions et à améliorer sa position au classement. De son côté, l’Avenir Sportif de Gabès tentera de réaliser un résultat positif face à un adversaire de taille afin de renforcer ses chances dans la compétition.

Dans ce contexte, la rencontre s’annonce disputée et engagée, chaque équipe visant les trois points dans cette phase décisive de la saison.