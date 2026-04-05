Le duel entre Inter Milan et AS Roma s’inscrit parmi les affiches majeures de la 31e journée de Serie A.

Cette rencontre promet une opposition de haut niveau entre deux prétendants aux places européennes. L’Inter Milan, solide à domicile, cherchera à confirmer sa dynamique et consolider sa position en haut du classement. De son côté, l’AS Roma tentera de réaliser un exploit à l’extérieur pour rester dans la course aux compétitions européennes.

Les supporters des deux équipes devront être au rendez-vous pour ne rien manquer de ce choc du championnat italien, dont le coup d’envoi sera donné à 20h45.

📅 Date : dimanche 5 avril 2026

🕘 Heure : 20h45

📍 Lieu : Stadio Giuseppe Meazza

📺 Diffusion TV : en direct sur DAZN