Le marché Boursier a affiché, vendredi, 3 avril 2026, un retournement de tendance favorable comparativement aux dernières séances. L’indice de référence a inscrit une avancée de 0,55 % à 15 380,35 points, dans un volume de 11,4 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre SMART TUNISIE s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un flux relativement réduit de 148 mille dinars, l’action s’est appréciée de 5,5 % à 21,000 D.

Le titre DELICE HOLDING s’est illustré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action a affiché une embellie de 4,1 % à 16,970 D notant que la valeur a amassé des échanges de 417 mille dinars sur la séance.

Le titre CELLCOM a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action a enregistré une baisse de 3,7 % à 2,600 D faisant savoir que la valeur a été transigée à hauteur de 17 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre TUNISIE LEASING & FACTORING a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action a reculé de 3,5 % à 32,700 D. La valeur a amassé un volume global de 788 mille dinars sur la séance.

Le titre SOTUVER a chapeauté le palmarès des échanges sur la séance. La valeur a légèrement régressé sur la séance (-0,06%) à 17,480 D, tout en alimentant le marché avec des capitaux de 2,3