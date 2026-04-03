La Tunisie vise haut : la région du Cap Bon ambitionne de devenir la « Capitale mondiale de la gastronomie 2028 ». Une candidature mise en lumière lors d’une journée de promotion économique et touristique organisée le 31 mars 2026 à Rome, par l’ambassade de Tunisie en Italie, en partenariat avec l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) et Tunisair Italie.

Selon une publication sur les réseaux sociaux de l’ambassade, l’événement, destiné aux professionnels italiens du tourisme, a rassemblé des experts en dégustation d’huile d’olive, des opérateurs du secteur oléicole, des agences de voyages, des tour-opérateurs, ainsi que des journalistes et des influenceurs spécialisés.

Objectif : mettre en valeur les atouts touristiques de la Tunisie et les efforts déployés pour renforcer l’attractivité de la destination sur le marché italien. L’occasion également de présenter les préparatifs de Tunisair pour la saison estivale 2026.

Un accent particulier a été mis sur le tourisme alternatif, notamment l’agritourisme et le tourisme culinaire, en écho à la richesse du patrimoine gastronomique tunisien que le Cap Bon entend promouvoir à l’international.

Par ailleurs, une conférence dédiée à la filière oléicole tunisienne a exploré les leviers permettant de consolider sa présence sur le marché italien. Au programme : dégustation des principales variétés d’huile d’olive tunisiennes et mise à l’honneur de spécialités culinaires locales à base de ce produit phare.

En marge de cette journée, des rencontres professionnelles ont permis à des experts tunisiens et à leurs partenaires italiens d’explorer de nouvelles pistes de coopération. La manifestation s’est achevée par un hommage rendu à plusieurs journalistes italiens, en saluant leur rôle dans la promotion de la destination Tunisie à travers leurs productions médiatiques.