Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a recommandé aux agriculteurs de prendre les précautions nécessaires en raison des perturbations météorologiques attendues mardi 31 mars et mercredi 1er avril 2026, conformément aux bulletins publiés par l’Institut national de la météorologie (INM).

Selon l’INM, les régions du nord et du centre connaîtront des pluies orageuses localement abondantes, accompagnées de vents forts à très forts, d’une baisse notable des températures, ainsi que d’éventuelles chutes de neige sur les hauteurs.

Le ministère a appelé, dans un communiqué publié mardi, les agriculteurs à sécuriser les serres, à mettre à l’abri les équipements agricoles, à protéger le bétail du froid et des fortes pluies ainsi qu’à fournir un abri adéquat, en plus d’éviter toute activité agricole pendant les épisodes de vents forts et de fortes précipitations.

Le ministère a également mis en garde les marins contre toute tentative de navigation pendant les rafales de vent et la forte agitation de la mer, les appelant à redoubler de prudence lors des manœuvres d’accostage dans les ports, à sécuriser les bateaux et les équipements de pêche, à suivre constamment les bulletins météorologiques, et à se conformer aux consignes de sécurité émises par les autorités compétentes.

Le ministère de l’Agriculture a souligné la nécessité de faire preuve de la plus grande vigilance et prudence pour préserver les vies et les biens.