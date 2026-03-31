La première journée des super play-offs du championnat de la Nationale A de volley-ball se jouera mercredi, avec deux rencontres au programme.

À Boussalem, le MS Boussalem affrontera l’Étoile du Sahel à partir de 14h00. Plus tard, à la salle Zouaoui, l’Espérance de Tunis sera opposée au CS Sfaxien à 16h00.

Une formule basée sur les victoires

Cette phase des super play-offs repose sur un format simple. L’équipe qui atteint trois victoires se qualifie pour la finale du championnat.

Chaque match revêt donc une importance immédiate dans la course à la qualification.