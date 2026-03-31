Le programme des matches de la 21e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel a été remanié. Les rencontres se joueront les 4 et 5 avril à partir de 14h30.

Poule A : duel à distance en tête

La Poule A s’ouvre samedi avec deux rencontres : AS Mégrine face au CO Kerkennah à Mégrine, et Sfax RS contre SC Ben Arous à Sfax (2 mars) [cohérence à vérifier].

Dimanche, plusieurs affiches sont au programme. Le leader ES Hammam-Sousse se déplace à Bousalem pour affronter l’US Boussalem. Son poursuivant direct, CS Hammam-Lif, se rendra à Chebba. L’US Tataouine, troisième, accueille l’ASM Bourguiba.

Les autres rencontres opposeront CS Msaken à BS Bouhajla, AS Agareb à EM Mahdia.

Au classement, ES Hammam-Sousse (42 pts) devance CS Hammam-Lif (40 pts) et US Tataouine (38 pts).

Poule B : Sakiet Eddaier en tête

En Poule B, cinq matches sont programmés samedi. Jendouba Sport reçoit AS Ariana, AS Jelma affronte SC Moknine, tandis qu’AS Kasserine joue contre CS Korba. AS Sakiet Eddaier accueille Kalaa Sport et CS Redayef affronte ES Bouchemma.

Dimanche, Stade Gabésien reçoit EGS Gafsa, alors que US Ksour Essef affronte Olympique Sidi Bouzid.

AS Sakiet Eddaier occupe la première place avec 43 points, devant Stade Gabésien (38 pts) et AS Kasserine (37 pts).