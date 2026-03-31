Les représentations diplomatiques tunisiennes ont donné le tempo d’une célébration à l’échelle mondiale du 70e anniversaire de l’indépendance. Les ambassades et consulats ont déployé une orchestration exceptionnelle de manifestations culturelles, festives et mémorielles.

Cette mobilisation diplomatique traduit une double ambition : célébrer la souveraineté retrouvée en 1956 et tisser des liens organiques avec une diaspora dispersée sur cinq continents. Les événements ont oscillé entre commémoration solennelle et ferveur populaire, alliant retrouvailles communautaires et promotion économique.

Selon les données publiées sur les canaux officiels des représentations diplomatiques à l’étranger, la jeunesse de la diaspora a constitué le cœur battant de ces festivités. Ateliers culturels, concours de dessin, projections de films historiques : les missions diplomatiques ont diversifié les formats d’animation pour enraciner chez les enfants d’expatriés un sentiment d’appartenance nationale. Ces initiatives visent à contrer l’érosion identitaire que subissent souvent les deuxièmes et troisièmes générations, loin de la terre ancestrale.

Parallèlement, des cérémonies officielles ont réuni des personnalités politiques, des acteurs économiques et des figures culturelles des pays hôtes autour du récit fondateur de l’indépendance. Ces rassemblements ont aussi servi de vitrine pour l’attractivité touristique et commerciale de la Tunisie.

Au-delà de la symbolique, les représentations ont œuvré en terrain concret. Des actions de promotion des produits tunisiens, notamment l’huile d’olive, ont été menées sur plusieurs marchés européens. Les préoccupations consulaires et sociales des ressortissants ont animé des échanges constructifs, dans une logique d’amélioration continue des services publics à l’étranger.

À travers cette séquence diplomatique, incluant des dispositifs numériques et des échanges à distance pour toucher les communautés les plus éloignées, les missions diplomatiques ont salué le rôle actif des associations de Tunisiens à l’étranger. Elles ont ainsi réaffirmé leur engagement à mobiliser les compétences de la diaspora pour accompagner la dynamique de développement et de prospérité de la Tunisie.