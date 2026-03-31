Tottenham est en discussions avec l’Italien Roberto De Zerbi pour succéder au Croate Igor Tudor à la tête de l’équipe, rapportent lundi les médias britanniques.

Le club londonien propose un contrat long et lucratif afin de convaincre le technicien de 46 ans de prendre les rênes dès maintenant.

Une hésitation liée à la division

Selon The Athletic et Talksport, De Zerbi, libre depuis son départ de l’Olympique de Marseille en février, hésite à accepter le poste tant qu’il ne connaît pas la division dans laquelle Tottenham évoluera la saison prochaine.

Le club n’a connu qu’une saison hors de l’élite depuis 1977-78, mais reste menacé par la zone de relégation.

Une situation délicate pour Tottenham

Tottenham ne compte qu’un point d’avance sur la zone rouge, à sept journées de la fin. Le club n’a remporté aucun match de championnat en 2026 et s’est séparé dimanche d’Igor Tudor, resté seulement 44 jours et sept matches en poste.

Un entraîneur déjà reconnu en Angleterre

Roberto De Zerbi bénéficie d’une solide réputation en Premier League grâce à ses deux années à Brighton, entre 2022 et 2024, où il a marqué les esprits par son jeu offensif et sa rigueur tactique.