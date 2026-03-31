Lionel Messi sera titulaire avec l’Argentine mardi face à la Zambie en match amical de préparation à la Coupe du monde. L’annonce a été faite lundi par le sélectionneur Lionel Scaloni.

« Messi va débuter demain (mardi) », a déclaré le technicien argentin.

Une dernière répétition à domicile

La rencontre se jouera mardi à 23h15 GMT à la Bombonera de Buenos Aires. Elle constitue la dernière sortie à domicile des champions du monde 2022 avant le Mondial, prévu du 11 juin au 19 juillet.

Ce rendez-vous s’inscrit dans la phase de préparation finale de l’Argentine avant la compétition.

Un rôle à confirmer après une entrée en jeu

Vendredi, Lionel Messi n’était pas titulaire lors de la victoire face à la Mauritanie (2-1). L’octuple Ballon d’or est entré en jeu après la pause.

À 39 ans fin juin, l’attaquant pourrait disputer contre la Zambie son dernier match sur le sol argentin avant une éventuelle retraite internationale.