L’Institut national “Zouheir Kallel” de nutrition et de technologie alimentaire a indiqué, lundi, que la prévention du cancer colorectal est basée essentiellement sur un régime alimentaire équilibré et un mode de vie sain.

Il a souligné l’importance de consommer des aliments riches en fibres et en antioxydants, tels que les légumes, les fruits, les céréales complètes et les légumineuses.

L’institut de nutrition a précisé, dans un communiqué de sensibilisation, que ce type de cancer est l’un des plus courants à travers le monde, ce qui nécessite de renforcer les efforts pour sensibiliser aux moyens de prévention et à l’importance du dépistage précoce.

L’institut a recommandé de consommer du poisson, en particulier le poisson bleu, au moins trois fois par semaine, de réduire la consommation de viandes transformées et d’aliments riches en graisses, en sucres et en sel.

Il a également appelé à réduire la consommation de fast-food et à privilégier les aliments préparés à la maison et à bien choisir les ingrédients des repas.

L’institut a insisté sur l’importance de pratiquer une activité physique régulière adaptée à l’état de santé et d’éviter le tabagisme et la consommation d’alcool.

Ce communiqué de sensibilisation s’inscrit dans le cadre de la célébration du mois de mars bleu pour la sensibilisation au cancer colorectal, l’une des maladies cancéreuses les plus répandues en Tunisie et dans le monde.

Selon les dernières statistiques du ministère de la santé, la Tunisie a enregistré 3 788 nouveaux cas de cancer du côlon en 2023.

Le ministère a averti que cette maladie connaît une augmentation notable des taux d’incidence et constitue un risque sanitaire majeur en raison de l’augmentation des taux de mortalité en cas de non- dépistage et de traitement précoce. Elle est classée quatrième chez les hommes et deuxième chez les femmes en termes de prévalence au niveau national.