La 21e journée du championnat de Ligue 2 du football professionnel tunisien se déroulera les 4 et 5 avril 2026, avec des rencontres débutant à 14h30. Voici le détail par poule :
Poule A
Samedi 4 avril
AS Mégrine – CO Kerkennah (Mégrine)
Sfax RS – SC Ben Arous (Sfax)
Dimanche 5 avril
US Boudalem – ESH Sousse (Bousalem)
CS Msaken – BS Bouhajla (Msaken)
CS Chebba – CSH Lif (Chebba)
AS Agareb – EM Mahdia (Agareb)
US Tataouine – ASM Bourguiba (Tataouine)
Classement avant la 21e journée :
Position Équipe Pts J
1 ES Hammam-Sousse 42 20
2 CS Hammam-Lif 40 20
3 US Tataouine 38 20
4 Sfax RS 33 20
5 CS Msaken 29 20
6 SC Ben Arous 27 20
7 BS Bouhajla 25 20
8 EM Mahdia 25 20
9 S. Mégrine 25 20
10 OC Kerkennah 22 20
11 CS Chebba 20 20
12 US Boussalem 20 20
13 AS Agareb 17 20
14 SA Menzel Bourguiba 14 20
Poule B
Samedi 4 avril
Jendouba Sport – AS Ariana (Jendouba)
US Ksour Essef – O Sidi Bouzid (Ksour Essef)
AS Jelma – SC Moknine (Jelma)
AS Kasserine – CS Korba (Kasserine)
AS Sakiet Eddaier – Kalaa Sport (Sakiet Eddaier)
CS Redayef – ES Bouchemma (Redayef)
Dimanche 5 avril
Stade Gabésien – EGS Gafsa (Gabès)
Classement avant la 21e journée :
Position Équipe Pts J
1 AS Sakiet Eddaier 43 20
2 Stade Gabésien 38 20
3 AS Kasserine 37 20
4 AS Ariana 29 20
5 CS Korba 27 20
6 US Ksour Essef 26 20
7 EGS Gafsa 26 20
8 Jendouba Sport 25 20
9 ES Bouchemma 25 20
10 CS Redeyef 24 20
11 Kalaa Sport 23 20
12 SC Moknine 21 20
13 AS Jelma 21 20
14 O. Sidi Bouzid 14 20