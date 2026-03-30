La 21e journée du championnat de Ligue 2 du football professionnel tunisien se déroulera les 4 et 5 avril 2026, avec des rencontres débutant à 14h30. Voici le détail par poule :

Poule A

Samedi 4 avril

AS Mégrine – CO Kerkennah (Mégrine)

Sfax RS – SC Ben Arous (Sfax)

Dimanche 5 avril

US Boudalem – ESH Sousse (Bousalem)

CS Msaken – BS Bouhajla (Msaken)

CS Chebba – CSH Lif (Chebba)

AS Agareb – EM Mahdia (Agareb)

US Tataouine – ASM Bourguiba (Tataouine)

Classement avant la 21e journée :

Position Équipe Pts J

1 ES Hammam-Sousse 42 20

2 CS Hammam-Lif 40 20

3 US Tataouine 38 20

4 Sfax RS 33 20

5 CS Msaken 29 20

6 SC Ben Arous 27 20

7 BS Bouhajla 25 20

8 EM Mahdia 25 20

9 S. Mégrine 25 20

10 OC Kerkennah 22 20

11 CS Chebba 20 20

12 US Boussalem 20 20

13 AS Agareb 17 20

14 SA Menzel Bourguiba 14 20

Poule B

Samedi 4 avril

Jendouba Sport – AS Ariana (Jendouba)

US Ksour Essef – O Sidi Bouzid (Ksour Essef)

AS Jelma – SC Moknine (Jelma)

AS Kasserine – CS Korba (Kasserine)

AS Sakiet Eddaier – Kalaa Sport (Sakiet Eddaier)

CS Redayef – ES Bouchemma (Redayef)

Dimanche 5 avril

Stade Gabésien – EGS Gafsa (Gabès)

Classement avant la 21e journée :

Position Équipe Pts J

1 AS Sakiet Eddaier 43 20

2 Stade Gabésien 38 20

3 AS Kasserine 37 20

4 AS Ariana 29 20

5 CS Korba 27 20

6 US Ksour Essef 26 20

7 EGS Gafsa 26 20

8 Jendouba Sport 25 20

9 ES Bouchemma 25 20

10 CS Redeyef 24 20

11 Kalaa Sport 23 20

12 SC Moknine 21 20

13 AS Jelma 21 20

14 O. Sidi Bouzid 14 20