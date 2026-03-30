La Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française (CCITF), organise le 19 mai 2026, un “Speed Dating B 2 B à Tunis, dédié à la mise en relation entre entreprises et startups. L’objectif étant “de favoriser des connexions à forte valeur ajoutée autour de besoins concrets, de solutions innovantes et de nouvelles opportunités de collaboration commerciale”.

Au programme, des “Pitchs startups” (présentation) et des sessions de “Speed Dating B2B”. Cet évènement qui favorise le networking, est destiné à toute” entreprise à la recherche de solutions adaptées à ses enjeux ou une startup souhaitant présenter son offre à des interlocuteurs qualifiés”.

La Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française a mis à la disposition des entreprises qui désirent participer à cette rencontre, un formulaire Entreprises : urlr.me/edCBfN et un formulaire Startups : urlr.me/yBuZ9d