La sélection américaine de football s’est inclinée face à la Belgique (5-2), samedi à Atlanta, en match amical, à environ deux mois et demi du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 qu’elle disputera à domicile. Devant près de 67.000 spectateurs, dans une enceinte appelée à accueillir plusieurs rencontres du Mondial, dont une demi-finale, les Américains ont connu une seconde période difficile.

Un départ encourageant, puis le basculement

Les États-Unis ont pourtant bien entamé la rencontre. Weston McKennie a ouvert le score à la 39e minute, concrétisant une première phase globalement positive. Mais la réaction belge a été immédiate. Zeno Debast a égalisé juste avant la pause (45e), relançant totalement le match.

Au retour des vestiaires, la Belgique a pris le contrôle. Amadou Onana a donné l’avantage (53e), suivi de Charles de Ketelaere, auteur d’un penalty transformé (59e). Dodi Lukekabio a ensuite creusé l’écart avec un doublé (68e, 82e). Patrick Agyemang a réduit la marque en fin de rencontre (87e), sans changer l’issue.

Pochettino insiste sur l’apprentissage

À l’issue du match, le sélectionneur américain Mauricio Pochettino a souligné l’importance de ce type de confrontation dans la préparation au Mondial.

« Nous avons besoin de matches contre de grandes équipes pour arriver à la Coupe du monde à notre meilleur niveau », a-t-il déclaré.

L’entraîneur a également appelé à la prudence malgré l’ambition affichée : « C’est bien d’avoir confiance mais si on veut gagner le Mondial il faut déjà passer le premier tour, et vous pensez que le Paraguay ne va pas se battre ? ».

Une préparation qui se poursuit

Pays coorganisateur de la Coupe du monde 2026 avec le Mexique et le Canada, les États-Unis évolueront dans le groupe D, aux côtés du Paraguay, de l’Australie et du vainqueur du barrage entre le Kosovo et la Turquie.

La sélection américaine poursuivra sa préparation avec une nouvelle rencontre face au Portugal, prévue mardi, également à Atlanta.