Les 33e Assemblées annuelles (AAM2026) de la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) se tiendront du 21 au 24 juin 2026, à El Alamein en Égypte.

Dans un contexte marqué par l’intensification des réajustements géopolitiques et des conflits, Afreximbank organisera ce conclave sur le thème « Commerce intra-africain et industrialisation: la voie vers la souveraineté économique», a indiqué la Banque dans un communiqué publié, vendredi.

Ces assemblées réuniront des chefs d’État, des responsables gouvernementaux, des décideurs politiques, des dirigeants du secteur privé, des institutions financières, des universitaires et des partenaires internationaux venus de toute l’Afrique et d’ailleurs.

À travers une série de dialogues et d’échanges stratégiques, Afreximbank vise à identifier les projets prioritaires et les programmes concrets qui permettront de faire progresser la transformation de la structure commerciale de l’Afrique, en particulier dans un contexte marqué par le protectionnisme, l’évolution des alliances et les intérêts économiques particuliers.

L’AAM2026 offrira aux délégués une plateforme unique pour échanger avec des décideurs de haut niveau, nouer des liens avec des partenaires tout au long des chaînes de valeur, acquérir des connaissances sur le financement du commerce et la logistique, et accéder à des capitaux et conclure des accords d’investissement.

Ces assemblées constituent, également, une opportunité pour faire avancer des projets bancables à travers le continent. L’AAM2026 contribuera, en outre, à accélérer une vision commune d’un continent intégré, industrialisé et économiquement souverain.

S’exprimant au sujet de l’AAM2026, le Président d’Afreximbank et du Conseil d’administration de la Banque, George Elombi, a souligné qu’au cours de la dernière décennie, Afreximbank a jeté des bases solides pour permettre au commerce intra-africain de prendre son essor. “Alors que nous entrons dans cette nouvelle phase, nous devons donner la priorité à la transformation des marchandises destinées à être échangées dans le cadre de l’accord de libre-échange »a t-il expliqué.

Et de poursuivre que face aux turbulences mondiales actuelles, marquées par l’incertitude politique et l’intensification des tensions géopolitiques, les Africains doivent se tourner vers eux-mêmes pour trouver des solutions adaptées à leurs défis.

“Nous devons nous affranchir du commerce des matières premières, accroître les investissements dans la transformation, mettre en place des chaînes de valeur régionales et consommer nos propres produits afin de concrétiser la croissance et la prospérité partagée auxquelles nous aspirons », a encore souligné Elombi.

Afreximbank est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain.

Depuis 30 ans, la Banque déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l’industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l’expansion économique en Afrique. Fervente défenseur de l’Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf).

Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, de sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et de sa filiale de gestion d’assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »).