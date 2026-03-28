Entre averses localisées, vents forts et baisse sensible du mercure, la configuration météorologique de ce samedi 28 mars impose la vigilance, particulièrement sur les littoraux et les reliefs.

Une nébulosité active sur les axes Nord et Sud

Le ciel tunisien restera encombré ce samedi. Si les nuages passagers dominent l’ensemble du territoire, l’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit une densification plus marquée sur les régions ouest du Nord ainsi que sur l’extrême Sud. Ces zones seront le théâtre de pluies éparses, confirmant une fin de mois de mars instable.

Alertes maritimes et dynamiques éoliennes

Le régime des vents reste la composante majeure de la journée. Orienté au secteur Nord-Ouest (Nord/Centre) et au secteur Est (Sud), le vent soufflera avec force près des côtes et sur les massifs montagneux. En conséquence, la navigation et les activités de pêche sont compromises : la mer sera très houleuse au Nord et très agitée sur l’ensemble du littoral tunisien.

Températures : Une disparité thermique marquée

Le thermomètre affiche une baisse notable sur les hauteurs du pays. Les maximales se stabilisent entre 13 et 17°C dans le Nord et le Centre-Ouest, tandis qu’elles conservent une relative douceur (18 à 22°C) sur le reste des régions. Les zones montagneuses, quant à elles, marquent un seuil hivernal avec des pics ne dépassant pas les 10°C.