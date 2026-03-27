L’équipe d’Algérie de football entame sa préparation pour la Coupe du monde 2026 avec une rencontre amicale face au Guatemala football national team, prévue ce vendredi 27 mars en Italie.

Le match se déroulera au stade Luigi Ferraris, à Gênes, et débutera à 20h30 (heure d’Alger).

Où voir le match ?

La rencontre sera diffusée en direct sur plusieurs chaînes :

La Télévision algérienne (chaîne terrestre)

L’Équipe Live Foot en France

Tigo Sports au Guatemala

Un premier test pour les Fennecs

Après leur élimination en quarts de finale de la CAN 2025 face au Nigeria, les joueurs de équipe d’Algérie de football retrouvent la compétition avec ce premier match de préparation.

Sous la direction de Vladimir Petković, les coéquipiers de Riyad Mahrez partent favoris face à une sélection guatémaltèque moins bien classée au classement FIFA.

Ce match marquera également une première confrontation dans l’histoire entre les deux sélections, avant un test beaucoup plus relevé contre l’Uruguay le 31 mars.