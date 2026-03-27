L’Américaine Coco Gauff s’est qualifiée jeudi pour la finale du tournoi WTA 1000 de Miami après une victoire sans appel face à la Tchèque Karolina Muchova (6-1, 6-1).

Une domination sans partage

La rencontre a tourné rapidement à l’avantage de la joueuse américaine, qui n’a laissé que deux jeux à son adversaire. Gauff confirme ainsi sa supériorité dans ses confrontations face à Muchova, qu’elle bat pour la sixième fois en autant de duels.

Elle s’était déjà imposée face à la Tchèque lors de la finale du WTA 1000 de Cincinnati en 2023, à Pékin en 2024, ainsi qu’en huitièmes de finale de l’Open d’Australie en janvier.

Une première finale à Miami

À 23 ans, Gauff atteint pour la première fois la finale du tournoi de Miami. Elle affrontera samedi soit la N.1 mondiale Aryna Sabalenka, soit la N.2 Elena Rybakina.

Un bond au classement mondial

Actuellement classée 4e mondiale, l’Américaine est d’ores et déjà assurée de grimper à la 3e place du classement WTA la semaine prochaine. Elle dépassera la Polonaise Iga Swiatek.