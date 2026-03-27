L’équipe de France de football a battu le Brésil (2-1), jeudi à Foxborough (Massachusetts), lors du premier match de sa tournée nord-américaine.

Les Bleus ont rapidement pris l’avantage grâce à Kylian Mbappé, auteur de l’ouverture du score à la 32e minute. Il s’agit de son 56e but en sélection, à une unité du record détenu par Olivier Giroud.

Mbappé et Ekitike décisifs

Après une première période maîtrisée, la France a doublé la mise en seconde période par Hugo Ekitike (65e), concrétisant la domination tricolore.

Les hommes de Didier Deschamps ont toutefois évolué en infériorité numérique après l’exclusion de Dayot Upamecano à la 55e minute.

Réaction tardive du Brésil

Le Brésil a réduit l’écart en fin de match grâce à Bremer (78e), sans parvenir à revenir au score.

Prochain rendez-vous face à la Colombie

La France poursuivra sa tournée dimanche avec une rencontre face à la Colombie à Landover (Maryland).