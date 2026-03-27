La troisième édition du programme national des excursions scolaires (vacances de printemps) se poursuit dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, au profit de 9 établissements éducatifs relevant des cycles primaire, collèges et secondaire, situés notamment dans les zones rurales et les quartiers populaires.

Quelque 225 élèves bénéficieront de ce programme visant à renforcer les valeurs de citoyenneté et d’appartenance, promouvoir la découverte du patrimoine et encourager l’apprentissage par l’observation, a indiqué à la TAP, le chef du service des activités sportives, culturelles et sociales au commissariat régional à l’éducation, Abdelhakim Khaskhoussi.

Lancé le 23 mars, le programme se poursuivra jusqu’au 29 du même mois, et prévoit l’organisation de 9 excursions vers plusieurs sites archéologiques et touristiques dans différents gouvernorats, assorties d’animations éducatives encadrées par des enseignants et des accompagnateurs.

À l’échelle nationale, ce programme bénéficiera, durant cette période, à 4 045 élèves, encadrés par 760 accompagnateurs pédagogiques, à travers l’organisation de 276 excursions.