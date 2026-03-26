Le Ministère du Tourisme participe au projet prometteur intitulée, «Competitiveness and Internationalization of Rural Tourism SMEs in the Mediterranean» (CRESinMED), un projet de coopération méditerranéenne visant à renforcer la performance et la visibilité des entreprises de tourisme rural à l’échelle régionale.

Cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg NEXT MED, le projet est mis en œuvre en partenariat avec plusieurs acteurs méditerranéens, notamment, Interforum Srl (Italie), THREE THIRDS SOCIETY (Grèce), West Mediterranean Development Agency (Türkiye), Aqaba Special Economic Zone Authority (Jordanie), Official Chamber of Commerce, Industry, Services and Navigation of Valencia (Espagne), Leaders Organization (Palestine), indique le ministère du tourisme.

À travers cette coopération transnationale structurée, le projet accompagnera 50 micro, petites et moyennes entreprises (MPME) opérant dans le tourisme rural, en leur proposant des plans personnalisés de réingénierie d’affaires et d’internationalisation, précise la même source.

L’initiative vise à promouvoir un écosystème du tourisme rural plus compétitif, plus avancé sur le plan numérique et davantage intégré aux marchés internationaux, en renforçant sa résilience et son positionnement à travers des actions intégrées de formation, de mise en réseau, d’innovation digitale et de développement de clusters.

Le développement du tourisme rural s’affirme comme un pilier essentiel du tourisme durable, contribuant ainsi à la dynamisation des économies locales tout en préservant les patrimoines naturels et culturels, souligne encore le ministère du tourisme.