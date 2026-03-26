Dans le cadre de leur préparation pour la Coupe du monde 2026, l’équipe de France dirigée par Didier Deschamps affronte le Brésil ce jeudi 26 mars, aux États-Unis, dans un match amical de prestige.

Cette rencontre, qui se déroulera au Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts), constitue une affiche de haut niveau entre deux grandes nations du football, à quelques mois du coup d’envoi du Mondial prévu le 11 juin 2026.

Le match débutera à 21h (heure française) et sera diffusé sur TF1. Il servira de véritable test pour les deux sélections, même si les sélectionneurs devraient gérer avec prudence leurs effectifs, en raison des nombreuses blessures et d’un calendrier chargé en cette fin de saison.

Ce duel entre les Bleus et la Seleção offre ainsi un avant-goût des grandes confrontations attendues lors de la prochaine Coupe du monde.