À l’occasion de la Journée mondiale du théâtre, célébrée le 27 mars, l’Espace El Teatro à Tunis annonce une nouvelle production théâtrale intitulée « Le Quatrième Humain », dont le texte, la conception et la mise en scène sont signés par le talentueux Taoufik Jebali, après des années consacrées à la mise en scène. Elle sera présentée au public les 27, 28 et 29 mars.

Cette œuvre présente une quadrilogie circonstancielle de récits inspirés de porteuses de sacs à main, traversée par un narrateur indésirable, un harceleur textuel, un acteur médiateur ayant renoncé à sa souveraineté, puis un quatrième humain dont l’identité n’est pas encore déclarée.

Les interprètes sont Amina Bdiri, Salima Ayari, Arwa Rahali, Hedy Hlel, Mehdi El Kamel, Sourour Jebali et Taoufik Jebali. L’assistante à la mise en scène est Yasmine Dimassi, en collaboration artistique avec Amel Laaouini. La réalisation scénographique est de Hela Ben Salah, les costumes sont créés par Besma Dhaouadi, et la supervision générale et image est assurée par Walid Hassir. Les lumières sont signées Mohamed Zidane Mehrez.

L’image numérique est le fruit de Mahmoud Essaidi et l’affiche est conçue par Hichem Chouaieb. La régie plateau est assurée par Wassef Ben Sadok et la direction de la production par Sourour Jebali.

Les représentations auront lieu à l’espace El Teatro les 27 et 28 mars 2026 à 19h30 et le 29 mars à 17h.