Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré, mardi, au siège de l’ambassade de Tunisie à Berlin, des membres de la communauté tunisienne établie en Allemagne, dans le cadre de la visite officielle qu’il effectue à Berlin.

A cette occasion, le ministre a mis l’accent sur le rôle central joué par la communauté tunisienne dans le soutien aux efforts nationaux de développement, ainsi que sa contribution au renforcement des liens de coopération entre la Tunisie et l’Allemagne dans plusieurs domaines, indique un communiqué publié mercredi par le département des Affaires étrangères.

Nafti a salué la contribution des Tunisiens, depuis des décennies, à l’enrichissement de la vie économique, sociale et culturelle en Allemagne, les appelant à s’impliquer davantage dans la vie associative afin de favoriser une meilleure intégration dans leur pays de résidence.

Il a, en outre, mis en valeur les compétences distinguées dont regorge la communauté tunisienne en Allemagne, qui contribue au rayonnement de l’image de la Tunisie dans ce pays ami.

Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères a relevé l’augmentation du nombre des étudiants tunisiens dans les universités allemandes, qui a dépassé 7 500 en 2024, dont 150 bénéficiaires de bourses accordées par l’État tunisien, faisant ainsi de l’Allemagne la deuxième destination des étudiants tunisiens à l’étranger.

Il a, par ailleurs, insisté sur l’attention accordée par le président de la République, Kaïs Saïed, à l’encadrement des Tunisiens à l’étranger, précisant que l’amélioration de la qualité des services consulaires figure parmi les priorités de l’action diplomatique.

Dans ce cadre, il a présenté les différentes initiatives adoptées pour simplifier les procédures, dont notamment la plateforme “E-Consulat”, qui connaît un usage croissant pour la prise de rendez-vous à distance, ainsi que le portail des services administratifs à l’étranger, permettant aux membres de la communauté d’obtenir directement des documents des actes d’état civil auprès des consulats.

Lors de cette rencontre, le ministre a également évoqué la portée symbolique de sa visite à Berlin, qui coïncide avec la célébration du 70e anniversaire de l’indépendance et des 70 ans de l’établissement des relations diplomatiques avec l’Allemagne.

Au cours de cette rencontre, un échange interactif a porté sur plusieurs questions à caractère consulaire ainsi que sur diverses propositions concrètes visant à renforcer la présence tunisienne en Allemagne.