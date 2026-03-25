La Bourse de Tunis (BVMT) a annoncé, mardi, que la cotation des titres de la société « UADH » (Universal Auto Distributors Holding) est suspendue à compter du mercredi 25 mars 2026.

La BVMT a expliqué que « cette décision intervient à la suite de manquements graves constatés, notamment le non respect des obligations réglementaires en matière de publication d’informations financières et de communication au marché ; l’absence d’informations fiables concernant les responsables de la société, ainsi que l’absence d’interlocuteurs, empêchant toute interaction avec les structures du marché financier ; et l’absence de communication d’éléments probants attestant de l’existence d’une activité réelle ».

Elle a précisé, également, que cette mesure conservatoire, qui s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article 68 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, « vise à garantir l’intégrité et la transparence du marché ainsi qu’à assurer la protection des investisseurs ». Finalement, elle a rassuré que « la reprise de la cotation reste tributaire de la régularisation par la société « UADH » des manquements évoqués ».

Pour rappel, UADH, fondée en 2013 et filiale du groupe Loukil, est une holding tunisienne spécialisée dans le secteur automobile.