L’ancien international français Antoine Griezmann va poursuivre sa carrière aux États-Unis. L’attaquant de 35 ans s’est engagé avec Orlando City jusqu’en 2028, avec une option pour une saison supplémentaire, selon des informations confirmées par le club floridien.

Le joueur quittera l’Atlético de Madrid à l’expiration de son contrat, fin juin, avant de rejoindre la Major League Soccer à partir de juillet 2026.

Un départ attendu vers la MLS

Ce transfert marque l’aboutissement d’un projet de longue date pour le champion du monde 2018, attiré depuis plusieurs années par une expérience en MLS. Dans ce cadre, l’attaquant avait été autorisé par son club à se rendre aux États-Unis afin de finaliser les négociations avec son futur employeur.

Selon les informations disponibles, son contrat couvrira la période allant jusqu’à la saison 2027-2028, avec une option pour la saison 2028-2029 en tant que joueur désigné.

Une fin de parcours en Espagne encore en jeu

Avant son départ, Griezmann reste engagé avec l’Atlético de Madrid, avec lequel il espère décrocher deux titres majeurs. Le club madrilène est toujours en lice en Ligue des champions de l’UEFA, où il affrontera le FC Barcelone en quart de finale.

L’attaquant disputera également la finale de la Coupe du Roi face à la Real Sociedad, son club formateur.

Une saison active avant le départ

Depuis le début de la saison, Antoine Griezmann a pris part à 43 matches avec les Colchoneros, inscrivant 13 buts et délivrant 4 passes décisives. Il entend conclure son passage en Espagne sur une note positive avant de rejoindre le championnat nord-américain.