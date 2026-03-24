Le Centre culturel international de Hammamet (CCIH) accueille la cinquième édition de la compétition nationale des clubs d’arts plastiques des maisons et centres culturels.

Cette manifestation artistique d’envergure nationale, organisée par la Direction générale de l’action culturelle (DGAC) relevant du ministère des Affaires culturelles, se tiendra les 26, 27 et 28 mars 2026. Elle ambitionne de célébrer la création plastique et de mettre en lumière les talents de jeunes issus des différentes régions du pays.

Aymen Ben Youssef, président du comité d’organisation de cette édition, a indiqué que cette compétition se déroule chaque année en deux étapes : une phase régionale, suivie d’une phase nationale. Au début de chaque année, un appel à participation est ainsi lancé auprès des maisons et centres culturels.

Il a précisé que la phase régionale se tient dans les 24 gouvernorats, dans le cadre de manifestations dédiées aux arts plastiques. Elle couvre quatre disciplines principales : le dessin, la céramique et la sculpture, la photographie, ainsi que le recyclage artistique. Les participants sont répartis selon des catégories d’âge -enfants, adolescents, jeunes et adultes- afin de garantir une évaluation équitable des œuvres.

Au cours de la saison culturelle 2025-2026, cette phase régionale a enregistré la participation de 189 institutions culturelles et de 1 247 participants. Chaque gouvernorat a retenu trois œuvres pour la phase nationale, représentant les différentes catégories d’âge, tout en laissant aux régions le choix des disciplines.

La phase nationale réunira ainsi 72 œuvres représentant l’ensemble des gouvernorats, réparties équitablement entre les catégories : 24 pour les enfants, 24 pour les adolescents et 24 pour les jeunes et adultes. Certaines de ces œuvres pourront être collectives, associant plusieurs artistes.

Le nombre total de participants à la phase finale atteindra 105, dont 81 lauréats sélectionnés par les jurys régionaux, ainsi que 24 encadrants représentant les différentes régions. S’agissant des distinctions, neuf prix seront attribués, répartis par catégories d’âge, à raison de trois prix (premier, deuxième et troisième) pour chacune des catégories (enfants, adolescents et jeunes/adultes).

La phase nationale comprendra également une résidence artistique, réservée aux jeunes. Les participants seront accueillis à Hammamet et disposeront de tout le matériel nécessaire à la réalisation de leurs œuvres, autour d’un thème qui leur sera proposé. A l’issue de cette résidence, les travaux seront évalués par un jury spécialisé, et des prix seront décernés selon la même logique (premier, deuxième et troisième) pour chaque catégorie.

La manifestation comprend par ailleurs un volet de formation destiné aux encadrants des clubs d’arts plastiques. Celui-ci prévoit un programme de formation, des ateliers pratiques ainsi qu’une conférence scientifique, dans le but de renforcer leurs compétences pédagogiques et artistiques et de consolider leur rôle dans l’accompagnement des jeunes talents.

Dans ce cadre, Aymen Ben Youssef a également indiqué que cette cinquième édition rendra hommage à la mémoire de l’artiste plasticien feu Abderrazak Sahli, à travers une exposition de ses œuvres.

Cette manifestation vise à soutenir les clubs d’arts plastiques et à renforcer leur présence dans le paysage culturel, en offrant un espace de compétition créative et d’échange d’expériences, tout en encourageant les talents émergents à développer leurs compétences et à s’ouvrir à de nouvelles techniques et formes d’expression artistique.