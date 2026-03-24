Le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed, a reçu, lundi, l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Wang Li, qui lui a remis un message de félicitations adressé au Président de la République par son homologue chinois à l’occasion de la fête de l’Indépendance.

Selon un communiqué, la rencontre a été consacrée à l’examen des relations bilatérales et à l’importance du suivi de la mise en œuvre des dispositions du partenariat stratégique entre la Tunisie et la Chine, notamment en ce qui concerne les grands projets de développement.

Les discussions ont également porté sur le renforcement du cadre juridique visant à consolider les relations économiques et commerciales entre les deux pays, ainsi que sur la facilitation de l’accès des produits tunisiens au marché chinois.

La rencontre a aussi permis d’évoquer les principales échéances multilatérales communes, à l’instar du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) et du Sommet du Forum de coopération Chine-Etats Arabes, prévu à Pékin en juin 2026.