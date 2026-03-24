La sélection du Brésil de football devra composer sans Alex Sandro pour ses prochains matches amicaux face à la équipe de France de football et à la équipe de Croatie de football. Le latéral gauche, évoluant à Flamengo, est forfait après une blessure à la cuisse survenue dimanche en championnat.

La Fédération brésilienne de football a officialisé son indisponibilité lundi, précisant que le joueur s’est blessé à l’arrière de la cuisse droite lors de la première période du match contre les Corinthians.

Kaiki appelé en renfort

Pour pallier cette absence, le sélectionneur Carlo Ancelotti a convoqué Kaiki, latéral gauche du Cruzeiro, afin de renforcer le couloir défensif.

Ce changement intervient à quelques jours de deux rencontres amicales programmées aux États-Unis : le 26 mars à Boston contre la France et le 31 mars à Orlando face à la Croatie.

Alisson également absent

Le forfait d’Alex Sandro s’ajoute à celui du gardien Alisson Becker, joueur de Liverpool FC. Ce dernier est remplacé dans le groupe par Hugo Souza, qui évolue aux Corinthians.

Une préparation en vue du Mondial 2026

Ces rencontres s’inscrivent dans la préparation du Brésil pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, organisée du 11 juin au 19 juillet en Amérique du Nord. La Seleção est engagée dans le groupe C.