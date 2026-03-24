Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, effectuera une visite officielle à Berlin les 24 et 25 mars 2026, à l’invitation de son homologue allemand, Johann Wadephul.

Cette visite vise à renforcer la concertation entre la Tunisie et l’Allemagne et à consolider des relations d’amitié et de coopération établies entre les deux pays, depuis l’indépendance, dans plusieurs domaines.

Elle s’inscrit également dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques tuniso-allemandes.

Au cours de son séjour, le ministre tiendra une séance de travail avec son homologue allemand et aura des entretiens avec de hauts responsables allemands, ainsi qu’avec des représentants de centres de réflexion spécialisés dans les relations internationales et des acteurs économiques.

Le programme prévoit aussi une rencontre avec des membres de la communauté tunisienne établie en Allemagne, à l’ambassade de Tunisie à Berlin.