La 27e journée du championnat de France a confirmé la dynamique du Paris SG, large vainqueur sur la pelouse de Nice (4-0). Leader avec 60 points, le club parisien conserve une courte avance sur Lens (59 pts), qui a également brillé en dominant Angers (5-1).

À une journée de plus au compteur, Lens maintient la pression en tête, tandis que le Marseille (49 pts) reste troisième malgré sa défaite à domicile face à Lille (1-2).

Monaco s’impose, Lyon freiné

Dans le haut du tableau, l’AS Monaco a signé un succès important sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (2-1), revenant à un point de son adversaire du jour.

De son côté, Rennes a été tenu en échec par Metz (0-0), manquant l’occasion de se rapprocher du top 5.

Strasbourg et Paris FC en réussite

Dans la première moitié de tableau, le RC Strasbourg s’est imposé à l’extérieur face au FC Nantes (3-2), consolidant sa place dans le top 10.

Le Paris FC a également remporté un match prolifique contre Le Havre (3-2), confirmant sa progression au classement.

Succès précieux pour Toulouse et Auxerre

Plus bas au classement, le Toulouse FC a décroché une courte victoire face au FC Lorient (1-0), tandis que l’AJ Auxerre a nettement dominé Stade Brestois (3-0).

Ces résultats permettent aux deux équipes de s’éloigner provisoirement de la zone de relégation.

Une lutte intense à tous les niveaux

En bas de tableau, la situation reste préoccupante pour le FC Nantes (17e) et FC Metz (18e), toujours relégables.

Selon le règlement, les trois premiers se qualifient directement pour la Ligue des champions, le quatrième accède au troisième tour préliminaire, le cinquième à la Ligue Europa et le sixième aux barrages de la Ligue Conference. Les deux derniers descendent en Ligue 2, tandis que le 16e dispute un barrage.