Le Manchester City a remporté la Coupe de la Ligue anglaise pour la neuvième fois de son histoire, en battant Arsenal (2-0), dimanche à Wembley Stadium.

Dans une finale disputée devant 88.486 spectateurs, les joueurs de Pep Guardiola ont fait la différence en seconde période grâce à un doublé du jeune défenseur Nico O’Reilly.

O’Reilly, héros inattendu

Âgé de 21 ans, le latéral gauche a inscrit deux buts de la tête en l’espace de quatre minutes (60e, 64e), offrant ainsi la victoire aux Skyblues face au leader actuel de Premier League.

Ces réalisations ont permis à Manchester City de faire la différence dans une rencontre longtemps indécise.

Guardiola entre dans l’histoire

Avec ce succès, Pep Guardiola remporte la compétition pour la cinquième fois avec Manchester City, établissant un record dans le football anglais.

Il dépasse ainsi Brian Clough, Alex Ferguson et José Mourinho, tous quatre fois vainqueurs de l’épreuve.

Arsenal encore battu en finale

Pour Arsenal, cette défaite prolonge une série négative en Coupe de la Ligue. Le club londonien enregistre une septième finale perdue dans cette compétition, un record.

Les Gunners manquent également l’occasion de décrocher un premier trophée depuis la Coupe d’Angleterre remportée en 2020.

Une lutte toujours ouverte en championnat

Malgré ce revers, Arsenal reste en tête de la Premier League. Manchester City, de son côté, demeure en course pour le titre, avec un retard de neuf points mais un match en moins.